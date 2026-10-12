Forza Italia “La presidenza della Regione Siciliana resti al partito, no a papi stranieri”

È quanto si apprende da fonti di Forza Italia all'indomani della convention di Milano

PALERMO (ITALPRESS) – “La presidenza della Regione Siciliana a Forza Italia non è in discussione e non lo è mai stata, né a livello regionale né a livello nazionale”. È quanto si apprende da fonti di Forza Italia all’indomani della convention di Milano, durante la quale il partito ha rilanciato la candidatura di Matteo Perego di Cremnago a sindaco del capoluogo lombardo. Secondo le stesse fonti, la volontà di mantenere la guida della Regione Siciliana anche nella prossima legislatura rappresenta un “punto fermo, sul quale non esistono divergenze tra i vertici regionali e nazionali del partito”.

Quanto all’ipotesi di una candidatura del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, alla presidenza della Regione per il centrodestra, ventilata in seguito all’accordo nazionale raggiunto dallo stesso De Luca con Fratelli d’Italia, dagli ambienti azzurri arriva una netta chiusura: “Il centrodestra siciliano non commetterà l’errore, più volte compiuto dalla sinistra, di affidarsi a papi stranieri, mostrando così di non essere in grado di esprimere al proprio interno una candidatura autorevole e condivisa”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).