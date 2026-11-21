L'appuntamento Forza Italia giovani apre il confronto con la città sulla finanziaria regionale

Domani mattina è previsto un banchetto informativo sul lungomare

Gela. Domani, dalle ore 10, Forza Italia Giovani sarà presente sul lungomare con un banchetto informativo dedicato alla manovra finanziaria regionale. L’iniziativa, promossa su invito del coordinatore provinciale Marcello Mirisola, sarà un’occasione per illustrare ai cittadini i contenuti della manovra e raccogliere osservazioni e proposte sulle esigenze del territorio. "Vogliamo portare il confronto politico tra le persone, favorendo un dialogo diretto e aperto. Invitiamo la cittadinanza a partecipare: ascoltare e informare sono parte essenziale del nostro impegno per Gela", spiegano i coordinatori cittadini Francesco Incardona e Angelo Gravagna.