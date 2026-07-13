Forza Italia: "Bene intervento Biundo su Timpazzo, priorità ai Comuni dell'ambito"

Forza Italia locale si dice in linea con i sindaci della Srr4

Gela. Il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta esprime apprezzamento per l’intervento del consigliere comunale del partito, Antonino Biundo, durante la seduta monotematica sulla vicenda Timpazzo. "Ha saputo individuare il vero nodo della questione relativa alla gestione della discarica di Timpazzo: garantire la priorità ai conferimenti dei rifiuti provenienti dai Comuni appartenenti all’ambito territoriale di riferimento. È questo il tema centrale – dice Cirignotta – perché non possiamo permettere che, a causa di conferimenti provenienti da territori esterni, si arrivi già nel prossimo mese di ottobre alla saturazione della discarica. Una simile eventualità costringerebbe il Comune a conferire i propri rifiuti in altri impianti, con un inevitabile aggravio dei costi che finirebbe per gravare direttamente sui cittadini attraverso un aumento della tariffa Tari. Ci auguriamo che il tavolo regionale riesca a individuare una soluzione strutturale e duratura, capace di garantire un equilibrio nella gestione del ciclo dei rifiuti senza penalizzare i territori che già sopportano un peso significativo. Gela ha dato tanto, e continua a dare, in termini di impatto ambientale e non può essere ulteriormente penalizzata". Forza Italia locale si dice in linea con i sindaci della Srr4, "la priorità nei conferimenti a Timpazzo spetta ai Comuni dell'ambito".