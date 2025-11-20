Forum dei Territori UniCredit, il Centro Italia tra radici e innovazione

ROMA (ITALPRESS) - La rinascita delle aree interne e periferiche come volano di sviluppo, guidata dalla formazione continua e dall'intelligenza artificiale, motori di trasformazioni economiche e socia...

ROMA (ITALPRESS) - La rinascita delle aree interne e periferiche come volano di sviluppo, guidata dalla formazione continua e dall'intelligenza artificiale, motori di trasformazioni economiche e sociali sostenibili nel tempo. Sono i temi affrontati nel corso del Forum dei Territori organizzato a Roma, al Cinema Barberini, dalla Region Centro di UniCredit: un'occasione di riflessione e di confronto tra la banca, le istituzioni, gli esperti e una rappresentanza di imprese di riferimento per l'area che comprende le regioni Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Il Forum è stato aperto dai saluti di Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia della banca, e di Giampaolo Letta, Presidente Advisory Board Centro Italia UniCredit. L'Advisory Board rappresenta l'organismo consultivo di UniCredit, creato con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza del territorio e favorire il dialogo tra gli attori dell'ecosistema locale. "UniCredit vuole promuovere l'imprenditorialità nelle economie locali - ha dichiarato Fiorini - favorendo investimenti nelle aree interne e periferiche, anche nella transizione digitale che può generare nuovi posti di lavoro. L'Intelligenza Artificiale può essere una leva straordinaria per la competitività delle nostre imprese ma lo diventerà pienamente, solo se accompagnata da investimenti sul capitale umano che resta il motore di ogni innovazione. La formazione delle persone è il vero fattore abilitante dell'Intelligenza Artificiale".

La rinascita delle aree interne è un tema particolarmente sentito nel territorio del Centro Italia, in cui diverse aree del Lazio ma soprattutto di Abruzzo, Molise e Sardegna sono soggette ad alcuni fenomeni tipici delle zone interne, come ad esempio invecchiamento e spopolamento. UniCredit ha quindi iniziato un percorso di ascolto e di dialogo, attraverso il contributo di tutti i consiglieri dell'Advisory Board territoriale che hanno fornito il loro specifico punto di osservazione sulle suddette tematiche.

L'intelligenza artificiale può diventare una leva strategica per accelerare lo sviluppo delle aree interne, ponendo sempre al centro il valore delle persone e delle loro competenze, e aprendo nuove prospettive per territori spesso svantaggiati. Il potenziamento delle infrastrutture non solo "fisiche" ma anche digitali, come le reti a banda larga e 5G, migliora la competitività dei territori, favorendo la possibilità alle persone, giovani e non, di rimanere nelle proprie comunità, ma anche di ritornarci, incrementando le opportunità di lavoro qualificato nelle aree rurali e periferiche che quindi tornerebbero attrattive.

Hanno preso parte al Forum Riccardo Crescenzi, Professore Ordinario London School of Economics, Francesco Rutelli, Presidente Anica Academy, Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, Giuseppe Biazzo, Presidente Unindustria, Pietro Cum, CEO ELIS, Antonella Polimeni, Rettrice Università La Sapienza, Valeria Sandei, CEO Almawave, Lorenzo Tagliavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma.

Il Forum è stato anche l'occasione per presentare la "prima" del cortometraggio "COSPL-AI", realizzato dagli studenti dell'Anica Academy che, attraverso il filmato, hanno dato voce al loro punto di vista sui temi affrontati nel corso del convegno. "Da anni, per scelta di UniCredit, Anica Academy gode di una collaborazione estremamente qualificata. Anica è un aggregato autorevole dei grandi gruppi di cinema audiovisivo e digitale che forma le nuove professioni e Unicredit ha creduto sin dall'inizio che questa fosse una scelta fondamentale per la crescita economica e la stabilità dello sviluppo del settore", le parole di Francesco Rutelli, Presidente Anica Academy.

Le conclusioni del Forum sono state affidate a Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit: "L'innovazione tecnologica e il potenziamento delle infrastrutture aprono nuove prospettive di sviluppo per la rinascita delle aree interne. Per questo continueremo a collaborare con istituzioni, imprese e territori, per favorirne una crescita inclusiva e sostenibile, a beneficio delle comunità che vi risiedono".

- foto mec/Italpress -

(ITALPRESS).