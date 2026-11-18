Fortunato Giannone si aggiudica il premio di Mister Caltagirone 2026

Una grande soddisfazione per Fortunato ma anche per l’intera famiglia, che non ha mai lasciato solo il modello gelese accompagnandolo in ogni sua avventura e supportandolo in ogni occasione.

Gela. Fortunato Giannone si è laureato Mister Caltagirone 2026. In un periodo ricco di impegni che lo hanno visto protagonista anche alla Fiera Emaia di Vittoria, il giovane gelese ha conquistato il riconoscimento fra i tanti ragazzi che hanno partecipato al concorso di bellezza, organizzato da Jacopo Pampaloma e Pierangelo Mancuso.

Una grande soddisfazione per Fortunato ma anche per l’intera famiglia, che non ha mai lasciato solo il modello gelese accompagnandolo in ogni sua avventura e supportandolo in ogni occasione.