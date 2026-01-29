Forti venti e piogge in città, sindaco: "Massima attenzione"

L’amministrazione comunale, in costante contatto con gli uffici competenti, continua a monitorare l’evolversi della situazione

Gela. Nel corso della notte il territorio comunale è stato interessato da forti venti, e che le condizioni meteo avverse, in particolare il vento sostenuto, persisteranno anche nella giornata odierna. Alla luce di quanto sopra, si invita la popolazione alla massima attenzione e prudenza, soprattutto negli spostamenti a piedi e in auto, nelle aree costiere e in tutte le zone maggiormente esposte. Si raccomanda inoltre di prestare attenzione in prossimità di alberi, pali, cartelloni, impalcature e strutture provvisorie; assicurare o rimuovere oggetti e materiali presenti su balconi, terrazzi e spazi esterni che potrebbero essere spostati dal vento;

limitare, ove possibile, gli spostamenti non necessari. L’amministrazione comunale, in costante contatto con gli uffici competenti, continua a monitorare l’evolversi della situazione e provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti attraverso i canali istituzionali ufficiali. Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti i cittadini.