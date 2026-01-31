Forti piogge, in via Butera l'area esterna di un'abitazione completamente allagata

Disagi per chi vive nell'immobile

Gela. L'area esterna di un'abitazione nella quale vivono più famiglie, completamente allagata in queste ore di forti piogge. Non è la prima volta che accade nell'immobile di via Butera. “Abbiamo segnalato in precedenza ma non ci sono stati interventi – fanno sapere i residenti – purtroppo, senza la manutenzione dei canali di scolo, tutta l'acqua si riversa verso le abitazioni, perché non riesce a defluire e la situazione è spesso critica”.