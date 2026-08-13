Formazione, la Regione Siciliana ripristina corsi Ifts. Turano “Dopo oltre 10 anni riattiviamo una misura utile ai giovani”

PALERMO (ITALPRESS) – Accompagnare i giovani siciliani nel mondo del lavoro, attraverso un contratto di apprendistato, consentendo loro di acquisire le competenze richieste dalle aziende e una certificazione spendibile in tutta Europa. È l’obiettivo della

PALERMO (ITALPRESS) – Accompagnare i giovani siciliani nel mondo del lavoro, attraverso un contratto di apprendistato, consentendo loro di acquisire le competenze richieste dalle aziende e una certificazione spendibile in tutta Europa. È l’obiettivo della Regione Siciliana che, dopo una decade, ripristina i corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore della durata di un anno.

Si tratta di percorsi annuali di specializzazione post-diploma, rivolti ai giovani tra i 18 e 25 anni di età, residenti o domiciliati in Sicilia, in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o professionale tecnico, di una qualifica professionale conseguita nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFp), finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Possono accedere anche gli studenti iscritti all’ultimo anno di liceo. La misura punta a formare personale tecnico specializzato, rispondendo alle richieste delle imprese, attraverso lezioni pratiche in laboratorio e tirocini in azienda.

“Ho voluto fortemente questo intervento – afferma l‘assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano – perché finalmente, dopo oltre 10 anni, ripristiniamo una misura a costo zero per la Regione, che dà la possibilità a una pluralità di soggetti di proporre dei percorsi formativi utili al tessuto produttivo e ai giovani attraverso la formula dell’autofinanziamento. In questo modo conseguiamo un duplice scopo: favoriamo l’occupazione con l’ingresso reale dei ragazzi in azienda attraverso i contratti di apprendistato e diamo loro la possibilità di acquisire competenze certificate, spendibili a livello europeo e richieste dal mondo produttivo“.

L’avviso, pubblicato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, prevede che a proporre percorsi formativi sperimentali in diversi ambiti, senza finanziamento pubblico, siano associazioni temporanee di scopo, istituti superiori con sede in Sicilia, Università, enti di formazione professionali accreditati, Its Academy.

Le proposte progettuali devono essere presentate, secondo le modalità previste dal bando, entro il 21 settembre 2026, inviando la documentazione via pec all’indirizzo [email protected] L’avviso è disponibile nel sito istituzionale della Regione Siciliana

-Foto d’archivio Regione Siciliana-

(ITALPRESS).