Formazione Enaip: al via le iscrizioni ai corsi professionali, posti limitati

Al via le iscrizioni ENAIP 2025-26! Corsi professionali con stage, posti limitati. Entra nel futuro del lavoro, iscriviti ora!

Gela.Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai corsi di formazione Enaip per l’anno formativo in partenza a settembre. Si tratta di un’opportunità concreta per acquisire competenze professionali richieste nel mondo del lavoro. I posti disponibili sono solo otto per ciascun corso: è essenziale agire in fretta.

📚 I corsi disponibili

• Addetto amministrativo segretariale

• Operatore informatico risorse web

• Collaboratore di cucina (nelle sedi di Mussomeli e Serradifalco)

• Asacom

• Assistente familiare

• Operatore socio assistenziale (OSA)

Le sedi didattiche sono a Gela, Caltanissetta, Mussomeli e Serradifalco. A Gela, le lezioni si terranno nella sede storica di via Morello.

💶 Incentivi I corsisti riceveranno un’indennità di frequenza di €21 al giorno (€3,50 l’ora). Gli iscritti presenti nelle liste SFL beneficeranno inoltre di un contributo mensile INPS di €500.

📅 Come iscriversi Per candidarsi è sufficiente inviare una mail a [email protected], indicando:

• Dati anagrafici

• Numero di telefono

• Corso d’interesse

È inoltre attiva una segreteria telefonica ai numeri: 329.3763906 – 0934.21786 (solo la mattina).

⏳ Scadenza iscrizioni Il termine ultimo per presentare domanda è il 10 agosto. L’ammissione avverrà in base all’ordine cronologico di ricezione delle richieste e sarà confermata dalla segreteria Enaip.

Presieduto da Giuseppe Garufo, l’Enaip di Caltanissetta si conferma un punto di riferimento per la formazione professionale in Sicilia. Posti limitati, opportunità concreta: il futuro si costruisce oggi.