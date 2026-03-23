Formazione e prevenzione a scuola, BLSD e manovre salvavita per gli studenti della “Romagnoli”

I ragazzi hanno imparato le manovre salvavita e l’uso del defibrillatore, acquisendo competenze fondamentali per intervenire in caso di emergenza.

Gela. Una giornata all’insegna della formazione e della cultura del primo soccorso per gli studenti delle classi terze della scuola “Romagnoli” di Gela, che hanno partecipato a un corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) organizzato dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta . esenti anche i militi ACISMOM nella persona del Magg. Scarpinato e del M.O. Spanalatte Maurizio

L’iniziativa ha coinvolto numerosi ragazzi, guidati da istruttori qualificati, in un percorso teorico-pratico finalizzato all’apprendimento delle manovre salvavita. Durante il corso, gli studenti hanno avuto modo di conoscere le tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP), l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) e le procedure corrette da adottare in caso di emergenza. Pr

Particolare attenzione è stata dedicata alla tempestività dell’intervento: riconoscere un arresto cardiaco, allertare i soccorsi e intervenire nei primi minuti può fare la differenza tra la vita e la morte. Proprio per questo, formare i più giovani rappresenta un investimento fondamentale per la sicurezza della comunità. L’attività si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione promosso dal Corpo dei Volontari di Malta, da sempre impegnato nella diffusione della cultura del soccorso e della solidarietà.

Soddisfazione è stata espressa anche dai docenti della scuola “Romagnoli”, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa per la crescita civica e personale degli alunni.

Il corso BLSD rappresenta infatti non solo un momento formativo, ma anche un’opportunità per responsabilizzare i giovani, rendendoli cittadini più consapevoli e pronti ad affrontare situazioni di emergenza con competenza e sangue freddo.