Fondi Ue, Schifani “Abbiamo raggiunto l’obiettivo, certificati 3,8 miliardi di euro e realizzati 6.500 progetti”

PALERMO (ITALPRESS) & & raggiunto l& tutte le risorse UE del Programma Fesr 2014-2020 sono state spese. È motivo di grande soddisfazione per il mio governo e per l& Regione& Così il presidente Renato S

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo raggiunto l’obiettivo: tutte le risorse UE del Programma Fesr 2014-2020 sono state spese. È motivo di grande soddisfazione per il mio governo e per l’intera Regione”. Così il presidente Renato Schifani annuncia il completamento del programma comunitario che ha visto avanzare la certificazione finale della spesa alla Commissione europea entro la scadenza del 31 luglio. Un risultato tutt’altro che scontato: oltre 6.500 i progetti realizzati, per un ammontare complessivo di 3,8 miliardi di euro, di cui 3,4 miliardi provenienti da fondi europei. Ma ciò che più colpisce è il ritmo impresso negli ultimi anni.

“Ben un miliardo e mezzo di euro – sottolinea Schifani – è stato speso tra luglio 2023 e giugno 2025, a dimostrazione dell’accelerazione impressa nell’ultimo biennio. Un traguardo reso possibile grazie alla rimodulazione delle risorse che il mio governo ha avviato due anni fa e che ha permesso di recuperare tempo e fondi preziosi. Un ringraziamento al dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione, guidato da Vincenzo Falgares, per il rigoroso lavoro di coordinamento e di impulso svolto nei confronti dei vari assessorati”.

Risultato centrato che ha consentito non solo di utilizzare tutti i fondi europei disponibili, ma anche di superare l’obiettivo, con un overbooking di oltre 170 milioni di euro rispetto ai 3,42 miliardi di quota Ue prevista. Ora, le risorse nazionali residue – parte integrante della dotazione iniziale da 4,28 miliardi – saranno utilizzate per portare a termine tutti gli interventi già avviati, anche se non più coperti da fondi Ue. Operazione resa possibile dalla sinergia istituzionale con il governo nazionale e dagli strumenti finanziari già attivati, tra cui il Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020 e la recente delibera Cipess n. 13/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio. “Guardiamo adesso con fiducia alla nuova programmazione – conclude il presidente Schifani – consapevoli che abbiamo dimostrato di saper usare al meglio le risorse disponibili, in un momento storico cruciale per lo sviluppo della Sicilia”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).