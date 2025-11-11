"Fondi per viabilità della zona industriale grazie a Mancuso", FI: "C'era chi non ha meriti"

Gli azzurri lanciano una frecciata politica all'assessore Franzone

Gela. Sono fondi destinati all'Irsap che permetteranno di effettuare lavori di manutenzione lungo le arterie viarie della zona industriale di contrada Brucazzi e nelle aree limitrofe. Ieri, come ha fatto sapere l'amministrazione comunale, sono stati consegnati i lavori. Per Forza Italia, attraverso la segreteria cittadina, si tratta di un risultato da legare all'azione del partito e del parlamentare Ars Michele Mancuso. "Il coordinamento cittadino di Forza Italia esprime piena soddisfazione per la consegna dei lavori di manutenzione stradale nella zona industriale di Gela, un intervento atteso da tempo e di fondamentale importanza per la sicurezza e la vivibilità dell’area. Il risultato è frutto dell’impegno costante e dell’attenzione mostrata dall’onorevole Michele Mancuso, che ancora una volta ha dimostrato concreta vicinanza al territorio e sensibilità verso le esigenze delle imprese e dei cittadini gelesi. Questo intervento rappresenta un segnale importante perché restituisce dignità a un’area strategica per lo sviluppo economico della città e migliora la viabilità per lavoratori e aziende. Ringraziamo l’onorevole Mancuso per la sua continua azione a favore di Gela e del suo territorio. Forza Italia rinnova, infine, il proprio impegno a vigilare affinché i lavori proseguano nei tempi previsti e vengano completati con la massima qualità, nell’interesse dell’intera comunità. Curioso notare la presenza di chi, pur non avendo alcun merito nell’iniziativa, ha voluto comunque essere immortalato alla consegna dei lavori. Evidentemente, la zona industriale torna a interessare anche coloro che, ancora oggi, sognano di poter condurre la nostra città sotto l’Area Metropolitana di Catania". Gli azzurri, chiaramente, si riferiscono all'assessore Franzone, che ieri ha presenziato alla consegna dei lavori.