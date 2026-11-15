Finanziamenti Fondi per sistemi climatizzazione nelle scuole, inviate richieste per tutti gli istituti comunali

Se dovesse arrivare l'assenso per tutte le istanze trasmesse, ogni istituto di competenza comunale potrà avere sistemi di climatizzazione

Gela. I fondi sono stati messi a bando dalla Regione e l'amministrazione comunale, in settimana, ha completato l'invio delle richieste per accedere agli stanziamenti destinati all'acquisto di sistemi di climatizzazione nelle scuole della città. Le domande sono state inoltrate agli uffici regionali per tutti gli istituti che ricadono nella proprietà dell'ente comunale. “E' stato un lavoro di squadra – dicono il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Peppe Di Cristina – abbiamo predisposto uno specifico gruppo interno in Comune che si potesse occupare di questa fase per l'invio delle domande di finanziamento”. Se dovesse arrivare l'assenso per tutte le istanze trasmesse, ogni istituto di competenza comunale potrà avere sistemi di climatizzazione. “In questo modo – sottolinea l'assessore – sarà possibile l'uso delle strutture scolastiche e delle palestre anche in estate, quando il clima è molto più caldo. Abbiamo voluto candidare tutti gli istituti di proprietà comunale per dare un supporto in più agli alunni, agli insegnanti e al personale che quotidianamente è impegnato nelle scuole della città”.