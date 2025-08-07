"Fondi per il dissalatore di Gela", Colianni: "Garantiti interventi per interconnessione e Comunelli"

L'assessore un canale di dialogo con l'amministrazione Di Stefano lo mantiene attivo attraverso il gruppo locale Mpa

Gela. Nei provvedimenti finanziari varati dall'Ars, prima della sosta estiva, ci sono coperture economiche che toccano direttamente infrastrutture locali. L'assessore regionale all'energia Francesco Colianni lo ha comunicato, anche attraverso i suoi profili social. "Sono garantite le coperture finanziarie ulteriori per i dissalatori di Gela, Trapani e Porto Empedocle - ha riferito l'assessore autonomista - che in questi giorni entreranno tutti in produzione. Vengono assicurati inoltre gli stanziamenti per le interconnessi tra le dighe, compresa quella fra le dighe Cimia e Disueri". L'assessore, che un canale di dialogo con l'amministrazione Di Stefano lo mantiene attivo attraverso il gruppo locale Mpa, ha annunciato ancora "fondi per la progettazione esecutiva degli interventi nella diga Comunelli". Comunicazioni che giungono mentre le campagne locali affrontano l'ennesima estate contraddistinta da una drammatica carenza idrica, con dighe del tutto inefficienti. Già qualche mese fa, durante un incontro in municipio con il sindaco Di Stefano, Colianni aveva spiegato che i ritardi enormi per gli interventi infrastrutturali sulle dighe possono essere limitati solo partendo dalle progettazioni.

In foto l'assessore Colianni e il sindaco Di Stefano