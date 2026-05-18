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Flotilla, Tajani ad autorità Israele “Garantire sicurezza attivisti italiani”

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha effettuato anche oggi passi diplomatici con il Governo israeliano "per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attiv...

A cura di Redazione Redazione
18 maggio 2026 10:00
Flotilla, Tajani ad autorità Israele “Garantire sicurezza attivisti italiani” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha effettuato anche oggi passi diplomatici con il Governo israeliano "per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani che potrebbero essere fermati dalle IDF".

Tajani ha chiesto all'Unità di Crisi, alle Ambasciate d'Italia a Tel Aviv, Ankara e Nicosia di effettuare "tutti i passi necessari per tutelare l'incolumità degli italiani e assisterli in caso di sbarco. L'Ambasciatore d'Italia a Tel Aviv ha avuto un ulteriore contatto con le autorità israeliane questa mattina per garantire la sicurezza degli italiani", rende noto la Farnesina, che continua a seguire l'evoluzione della situazione.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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