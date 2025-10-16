Fiume Gela, sversamenti e inquinamento: Lorefice, "interrogazione ai ministri"

La vicenda del fiume Gela

Gela. La vicenda del fiume Gela finisce ancora nelle stanze ministeriali. Abbiamo riportato delle condizioni del corso d'acqua, negli ultimi giorni ricoperto da una patina rosa e con un tanfo assai intenso. Le associazioni "Aria Nuova" e "Amici della terra" hanno nuovamente segnalato. Il senatore Pietro Lorefice ha presentato un'interrogazione ministeriale. "Ho presentato, a mia prima firma, una nuova interrogazione parlamentare ai ministri dell’ambiente e della salute per denunciare la situazione ormai fuori controllo del fiume Gela. Le analisi di Arpa Sicilia e i sopralluoghi della capitaneria di porto riportano sversamenti illeciti e inquinamento oltre i limiti legali: un pericolo concreto per la salute dei cittadini e per l’ambiente. Ho chiesto ai ministri competenti di disporre verifiche straordinarie sugli scarichi della zona industriale di Brucazzi, individuare e sanzionare i responsabili, avviare la bonifica delle aree contaminate e istituire un tavolo tecnico permanente per coordinare i controlli. I cittadini vivono da anni in un territorio avvelenato e meritano uno Stato che faccia sentire la propria presenza e tutela”, spiega Lorefice.