Fiume Gela, ancora un'anomala patina e un forte tanfo

Gela. Una patina rosea e un forte tanfo. Ancora una volta, il fiume Gela sembra essere il passaggio finale di sversamenti e liquami, che inevitabilmente finiscono in mare. Anche questa mattina, chi transitava in quel tratto di strada, non ha potuto fare a meno di notare l'anomala colorazione, percependo il forte tanfo. Non è la prima volta che accade e il fiume Gela è sempre più soggetto all'azione di chi, probabilmente, ancora scarica lungo le sue acque.