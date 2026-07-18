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Fitto “Non ci saranno proroghe del Pnrr, i suoi effetti non termineranno nei prossimi mesi”

ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “Non ci possono essere proroghe del PNRR. L’iniziativa italiana ha permesso di raggiungere tantissimi obiettivi. L’esperienza italiana è tra le migliori a livello europeo. Gli effetti del PNRR non termineranno nei pros

A cura di Redazione Redazione
18 luglio 2026 12:53
Fitto “Non ci saranno proroghe del Pnrr, i suoi effetti non termineranno nei prossimi mesi” -
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ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “Non ci possono essere proroghe del PNRR. L’iniziativa italiana ha permesso di raggiungere tantissimi obiettivi. L’esperienza italiana è tra le migliori a livello europeo. Gli effetti del PNRR non termineranno nei prossimi mesi”. Lo ha detto il commissario europeo, Raffaele Fitto, intervenendo in collegamento da Bruxelles alla seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, in provincia di Catania.

“Stiamo lavorando per riformare la Politica di Coesione. Le parole chiave sono flessibilità e semplificazione; elementi fondamentali. Stiamo costruendo strategie mirate. Per le isole vengono affrontate alcune questioni tra cui l’insularità”, ha aggiunto Fitto.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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Verificato il: 18 luglio 2026

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