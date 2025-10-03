Firelight, la voce della nuova generazione: dal coro parrocchiale al tour 2026

Benchè 21enne, Riccardo Ricci, in arte Firelight, ha già editato diversi brani. Nel 2026 farà tappa anche a Gela.

Gela. Riccardo Ricci, in arte Firelight, ha appena 21 anni ma alle spalle già un percorso musicale intenso e appassionato. La sua storia con la musica inizia prestissimo, a soli sei anni, quando entra a far parte del coro della parrocchia del suo quartiere. Da lì, il canto diventa una presenza costante nella sua vita.

Alle elementari, alla scuola Maestre Pie, inizia a studiare i testi e ad approcciarsi agli spartiti musicali sotto la guida del suo maestro. L’interesse cresce con gli anni, fino a diventare un obiettivo concreto: alle superiori, Firelight confida ai genitori il desiderio di trasformare la musica in una professione. Una scelta coraggiosa, che lo porta a contattare una casa discografica e a firmare i primi contratti, dando vita alle sue prime canzoni.

Brani come Ti aspetterò qui, Resta con me, Un solo sguardo, Gen Z, Perfetti Sconosciuti e Ora più che mai hanno segnato le tappe del suo percorso artistico, fino ad arrivare al suo ultimo singolo “L’amore non ha prezzo”, uscito il 29 agosto scorso su tutte le piattaforme digitali e trasmesso nelle principali radio nazionali. Il brano è distribuito da Milano Music Play (U.M.V.G.), etichetta guidata da Ettore Diliberto.

Ma per Firelight il meglio deve ancora arrivare: nel 2026 partirà il suo primo tour, che prenderà il via in Toscana e si concluderà in Sicilia. Tra le tappe annunciate ci sarà anche una serata speciale a Gela.