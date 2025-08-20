Finanziamento "Solito", civici: "Vittoria per tutta la città"

Il decreto conferma il finanziamento per i lavori

Gela. Il rilascio del decreto regionale che conferma il finanziamento da oltre tre milioni di euro per la scuola "Solito", chiusa da anni a causa di un cedimento interno, per i civici di "Una Buona Idea" è il traguardo dopo un lungo percorso. "Dopo anni di attesa, di speranze disattese e di mobilitazioni civiche, la scuola "Enrico Solito" si avvia finalmente verso la ristrutturazione. Il decreto regionale che sblocca oltre tre milioni di euro per la riqualificazione dell’edificio scolastico rappresenta non solo un risultato amministrativo, ma una vittoria per tutta la città. Come gruppo consiliare abbiamo seguito da vicino ogni fase di questa vicenda, sentiamo il dovere di esprimere pubblicamente la nostra gratitudine a chi ha reso possibile questo traguardo. Il sindaco Terenziano Di Stefano, l’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio e l’assessore regionale all’energia Roberto Colianni hanno dimostrato con i fatti che quando le istituzioni lavorano in sinergia, i risultati arrivano. La scuola Solito era chiusa da anni a causa di un cedimento strutturale che aveva reso l’edificio inagibile. Nel tempo, si sono susseguiti progetti, ipotesi, promesse. Ma solo oggi, grazie a un lavoro silenzioso e costante, si è riusciti a ottenere il decreto che garantisce le risorse necessarie per restituire alla città un presidio educativo fondamentale", sottolineano in una nota i consiglieri comunali del gruppo.