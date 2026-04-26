Finale playoff, il primo round è rossonero: l’Ecoplast sconfigge al tie-break la Don Orione

La dedica dell’Ecoplast per la vittoria è tutta per Franco Gallo.

Gela. Buona la prima per l’Ecoplast Volley, che soffre ma supera al tie-break la Don Orione Capacense. La finale d’andata finisce sul punteggio di 3-2 in favore dei rossoneri, bravi ad espugnare la tana ospite con quel cuore che li ha sempre contraddistinti. I punteggi dei parziali di 17-25, 22-25, 25-19, 25-22 e 9-15 evidenziano un equilibrio persistito fino all’ultimo pallone della sfida.

“Oggi però, in campo, eravamo uno in più. Questa vittoria ha un significato profondo: la dedichiamo con tutto il cuore al nostro caro Franco Gallo - scrive la società rossonera, dedicando il successo a Gallo -. Un tifoso immenso, la cui passione per i nostri colori continuerà a spingerci oltre ogni rete. Franco, questo successo è tutto per te”.