Sindacato Fillea-Cgil, Gauci subentra a Cosca: cambio di guardia a rappresentare gli edili

La Fillea è la sigla Cgil che segue il settore edile, sul territorio sempre al centro di tante emergenze

Gela. La segreteria generale della Fillea-Cgil Caltanissetta va ad Orazio Gauci. Già segretario provinciale di lungo corso dei metalmeccanici della Fiom-Cgil, Gauci subentra a un altro segretario che da anni si occupa di lavoratori e vertenze nel settore edile, Francesco Cosca. Il segretario uscente Cosca, da alcuni anni, coordina la Camera del lavoro di via Pitagora. La Fillea è la sigla Cgil che segue il settore edile, sul territorio sempre al centro di tante emergenze e in attesa di opere strategiche come la nuova tangenziale, soprattutto data la conclusione di quasi tutti i cantieri finanziati con i fondi Pnrr. Non manca la presenza edile anche nella bioraffineria Eni. Gauci e Cosca, nel tempo, hanno maturato una forte esperienza seguendo vertenze su più fronti, in città e non solo. Il neo segretario della Fillea-Cgil, per un certo periodo, ha pure condotto la segreteria della Filt-Cgil, per il settore dei trasporti. L'ufficializzazione odierna è avvenuta in presenza dei vertici territoriali e regionali della Cgil.