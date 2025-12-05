Filctem lancia l'allarme: "Sempre più grave il decadimento industriale nel territorio"

Il sito locale, con in testa quello di Eni, è al centro dell'attenzione, con tutti gli ambiti di riferimento, compreso il gas di "Argo-Cassiopea"

Gela. Il timore rimane quello di un grave "decadimento industriale" sul territorio. Sì è tenuta l'assemblea della Filctem-Cgil, in presenza del segretario confederale Rosanna Moncada e di quello di categoria Rosario Catalano. Chiaramente, il sito locale, con in testa quello di Eni, è al centro dell'attenzione, con tutti gli ambiti di riferimento, compreso il gas di "Argo-Cassiopea". La prossima settimana, ci sarà anche la Filctem al tavolo indetto dal presidente della bioraffineria Luca Alburno, per fare il punto sugli investimenti della multinazionale. "L’assemblea tutta ha espresso forti preoccupazioni sul decadimento industriale nel territorio, frutto anche della carenza delle infrastrutture, dell’emigrazione dei giovani, di una scuola che non offre una formazione adeguata. Sta venendo meno il ruolo sociale che i grandi gruppi industriali, prima pubblici, poi partecipati, hanno avuto sul territorio nel passato. Enel, Eni, Caltaqua e tante altre aziende minori hanno vertenze aperte con le Rsu e le Rlsa, per gli orari di lavoro che stravolge la vita a tanti lavoratori, per la carenza negli organici che producono quantitativi di straordinario eccessivi, per i mancati riconoscimenti sulle professionalità che tardano ad arrivare e tanto altro ancora, e sono il termometro di un malessere che cresce dappertutto". L'assemblea sostiene lo sciopero del prossimo 12 dicembre, "per una legge di bilancio che restituisce poco ai lavoratori e pensionati, non è un weekend lungo come vuole far credere la propaganda politica. I lavoratori ci rimettono soldi e tolgono tempo alle famiglie. Sono consapevoli che lo sciopero è l’unica arma per farci sentire e vedere, sia dal governo nazionale che regionale", fanno sapere dalla Filctem.