Figlia accusata di maltrattamenti sull'anziana madre, è stata assolta a conclusione del giudizio

E' stato escluso che l'anziana fosse costretta a non uscire di casa e che ci fossero stati maltrattamenti e ammanchi quanto a somme di denaro e a monili nella sua disponibilità

Gela. La figlia accusata di maltrattamenti sull'anziana madre, affetta da gravi patologie psichiche. Contestazioni che non hanno retto in giudizio. Al termine del dibattimento, il collegio penale del tribunale ha assolto la sessantenne finita a processo. Assistita dal legale Giovanna Cassarà, nel corso della fase di indagine, ha negato gli addebiti che gli venivano mossi. La vicenda si innesta in rapporti familiari molto tesi che, secondo la difesa, hanno poi portato a una ricostruzione non attinente a quanto in realtà fatto dalla donna in favore della madre. E' stato escluso che l'anziana fosse costretta a non uscire di casa e che ci fossero stati ammanchi quanto a somme di denaro e a monili nella sua disponibilità. Il periodo di permanenza della madre nell'abitazione della figlia fu molto breve e secondo la difesa non ci sarebbe stato il tempo materiale per mettere in atto le condotte ipotizzate. La procura, rispetto ai maltrattamenti, ha chiesto l'assoluzione per insufficienza degli elementi utili a pervenire a una condanna. L'anziana, nel frattempo, è deceduta. L'assoluzione decisa dal collegio è stata con formula piena, venendo meno pure la contestazione sui presunti ammanchi.