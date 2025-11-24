Fidas, Save The Woman, Non Una DI Meno e Diritto E Donna unite contro la violenza sulle donne

Ai donatori è stata consegnata la scarpetta di cioccolato, simbolo dell’evento, con il messaggio: “Se io non voglio, tu non puoi.” Un’iniziativa che rafforza la rete di sostegno sul territorio e ribadisce che le donne non sono sole.

Gela. Nel corso della Settimana contro la violenza sulle donne , stamattina si è svolta un’iniziativa che unisce solidarietà e sensibilizzazione. Nella sede FIDAS, le associazioni Save the Woman, Diritto e Donna e il movimento Non Una di Meno hanno promosso una giornata dedicata alla donazione del sangue, trasformando un gesto di altruismo in un messaggio di denuncia e sostegno.

Numerose le donatrici che hanno scelto di partecipare. A ciascuna è stata consegnata una scarpetta di cioccolato, simbolo dell’evento, accompagnata dalla frase: “Se io non voglio, tu non puoi.”

Un monito semplice ma netto, che richiama il diritto all’autodeterminazione e alla tutela di ogni donna.

L’iniziativa, che ha registrato una significativa partecipazione, si è inserita in un percorso cittadino ormai consolidato di attenzione alle tematiche di genere. Le associazioni hanno ribadito l’importanza di fare rete e di garantire un punto di riferimento costante per chi vive situazioni di fragilità o violenza.

Nel corso della mattinata volontarie e attiviste hanno distribuito materiale informativo e dialogato con i presenti, ricordando quanto sia fondamentale riconoscere i segnali della violenza e attivare tempestivamente i percorsi di aiuto disponibili sul territorio.

Secondo le organizzatrici, il valore dell’evento va oltre la singola giornata: «La solidarietà salva vite, ma oggi rappresenta anche un modo per dire con forza che non si è sole e che la comunità è pronta a sostenere chi chiede aiuto».

A Gela, la donazione di sangue diventa così non solo un atto di generosità, ma anche un messaggio corale di responsabilità e vicinanza. Un segnale che le associazioni locali intendono continuare a promuovere con iniziative congiunte e interventi mirati.