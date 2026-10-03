"Ficarra si dimetta, si occupa solo di liste elettorali", Barbagallo: "Cirrone Cipolla contro il fratello?"

I dem tornano sulle responsabilità del management Asp

Gela. A conclusione del corteo per il potenziamento del sistema sanitario cittadino, i dem tornano sulle responsabilità del management Asp. È direttamente il segretario regionale Anthony Barbagallo, presente al corteo, a invocare le "dimissioni del direttore generale Salvatore Ficarra". "La sanità siciliana è fuori controllo, in balìa di centri potere e degli interessi di certa politica di centrodestra che pensa solo alle poltrone. La situazione paradossale la vediamo qui a Gela: siano qui per difendere la sanità pubblica davanti all’ospedale Vittorio Emanuele con un presidio continuo da oltre cinquanta giorni. Oggi siamo qui per sostenere l’amministrazione comunale e la raccolta firme per chiedere le dimissioni del dg dell’Asp di Caltanissetta Salvatore Ficarra. Insomma, per intenderci, serve un direttore generale che amministri la sanità in provincia e non che organizzi le liste elettorali", dice Barbagallo. Per il parlamentare nazionale del Pd, il centrodestra è andato incontro a un evidente svarione politico sul tema sanità. "Anche in Sicilia la sanità è un diritto e non può essere considerato un favore come così come vuole il centrodestra, piegando l’articolo 32 della Costituzione agli interessi di una parte. Un centrodestra che ha la faccia come la carta vetrata: lottizza la sanità e poi manda in piazza a protestare la neo deputata regionale Rosetta Cirrone Cipolla, sorella del direttore sanitario del presidio Vittorio Emanuele, nominato dal governo che lei sostiene. Evidentemente avranno problemi in famiglia. Siamo alla follia”, conclude Barbagallo.