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Ficarra e Picone tornano al cinema dal 26 novembre con “La notte delle fragole”

Arriverà al cinema il 26 novembre "La notte delle fragole", la nuova commedia interpretata da Ficarra e Picone e diretta da Alessandro Genovesi

A cura di Redazione Redazione
02 luglio 2026 13:23
Ficarra e Picone tornano al cinema dal 26 novembre con “La notte delle fragole” -
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ROMA (ITALPRESS) – Arriverà al cinema il 26 novembre “La notte delle fragole”, la nuova commedia interpretata da Ficarra e Picone e diretta da Alessandro Genovesi. Nel cast anche Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Giulia Fiume, protagoniste di una storia brillante e ricca di imprevisti che racconta, con ironia e sensibilità, le complicate geometrie dell’amore.

Prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in collaborazione con Medusa Film, che distribuirà il film nelle sale italiane, “La notte delle fragole” segna il ritorno sul grande schermo di una delle coppie artistiche più amate dal pubblico.

Le prime immagini dal set offrono un assaggio dell’universo narrativo del film: mostrano l’inconfondibile alchimia tra Ficarra e Picone, al centro di una commedia divertente in cui convivenze forzate, sentimenti irrisolti e nuovi incontri daranno vita a situazioni esilaranti e imprevedibili, senza rinunciare a momenti di riflessione e umanità.

– foto ufficio stampa Medusa Film –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 02 luglio 2026

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