Fibrillazioni maggioranza, sindaco ha incontrato i dem: domani in aula anche emendamento per tributi comunali

Gela. Sono state ore, quelle serali a Palazzo di Città, dedicate a confronti interni nella maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano. Quanto accaduto la scorsa settimana, prima ancora della trattazione del regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali, più di qualche strascico, infatti, lo ha lasciato. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha incontrato esponenti del gruppo consiliare del Pd, a partire dal capogruppo Gaetano Orlando. Domani, il regolamento ritorna in aula consiliare e il sindaco vuole evitare fraintendimenti che nella seduta di giovedì scorso hanno portato i dem a prendere le distanze dal presidente della commissione bilancio, il pentastellato Vincenzo Tomasi. Il presidente, a sua volta, in serata si è intrattenuto brevemente con il primo cittadino. In giornata, comunque, la commissione bilancio, che ha lavorato al regolamento, ha condotto ulteriori approfondimenti e probabilmente domani, in aula, si procederà con la presentazione di un emendamento. La tensione degli scorsi giorni, forse, si potrà stemperare anche se sono tanti i punti politici che vanno oltre la mera vicenda della commissione. I democratici hanno sostenuto la posizione dell'altra dem Lorena Alabiso, che ritengono abbia avuto un ruolo non indifferente nell'elaborazione del provvedimento e che per questa ragione attendeva di avere uno spazio maggiore nell'illustrazione dei contenuti di un atto strettamente tecnico. Domani sera, si capirà meglio se la mediazione condotta dal sindaco potrà portare all'approvazione del regolamento senza “lunghi coltelli” tra gli alleati.