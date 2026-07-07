Fiamme in un deposito auto nel Ragusano, a Vittoria 5 auto distrutte

RAGUSA (ITALPRESS) – Un incendio si è sviluppato questa mattina all’alba in un deposito di auto alla periferia di Vittoria, nel Ragusano. Le fiamme hanno coinvolto e distrutto 5 auto. A intervenire e a spegnere il rogo i vigili del Fuoco di Vittoria con 5

A cura di Redazione 07 luglio 2026 10:53

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RAGUSA (ITALPRESS) – Un incendio si è sviluppato questa mattina all’alba in un deposito di auto alla periferia di Vittoria, nel Ragusano. Le fiamme hanno coinvolto e distrutto 5 auto. A intervenire e a spegnere il rogo i vigili del Fuoco di Vittoria con 5 mezzi e 12 uomini. Sul posto anche i carabinieri di Vittoria. -Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).