Fiaccola olimpica in città, ecco il percorso e tutte le informazioni utili

Domani il passaggio della fiaccola olimpica

Gela. 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒐𝒍𝒆𝒅ì 17 𝒅𝒊𝒄𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒐𝒓𝒆 10:00 𝒂 𝑮𝒆𝒍𝒂

ORARI

• Ore 09:50 – Arrivo in Piazza Indipendenza / Piazza Aldo Moro

• Ore 10:00 – Inizio della staffetta

• Ore 11:30 – Fine della staffetta

PERCORSO

• Piazza Indipendenza / Piazza Aldo Moro

• Via A. Manzoni (ore 10:20)

• Corso S. Aldisio (ore 10:30)

• Corso V. Emanuele (ore 10:50)

• Via dell’Acropoli (ore 11:00)

• Via Fiume Gela (ore 11:15)

• Lungomare Federico II di Svevia

• Stabilimento ENI:

• ingresso B

• uscita A (incrocio Lungomare Federico II di Svevia / Via Generale Cascino)

DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO

Durante il passaggio della staffetta sarà vietata la sosta e la circolazione veicolare lungo le strade interessate, per il tempo strettamente necessario al transito dei tedofori. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti.