Fiaccola olimpica in città, ecco il percorso e tutte le informazioni utili
Domani il passaggio della fiaccola olimpica
Gela. 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒐𝒍𝒆𝒅ì 17 𝒅𝒊𝒄𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒐𝒓𝒆 10:00 𝒂 𝑮𝒆𝒍𝒂
ORARI
• Ore 09:50 – Arrivo in Piazza Indipendenza / Piazza Aldo Moro
• Ore 10:00 – Inizio della staffetta
• Ore 11:30 – Fine della staffetta
PERCORSO
• Piazza Indipendenza / Piazza Aldo Moro
• Via A. Manzoni (ore 10:20)
• Corso S. Aldisio (ore 10:30)
• Corso V. Emanuele (ore 10:50)
• Via dell’Acropoli (ore 11:00)
• Via Fiume Gela (ore 11:15)
• Lungomare Federico II di Svevia
• Stabilimento ENI:
• ingresso B
• uscita A (incrocio Lungomare Federico II di Svevia / Via Generale Cascino)
DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO
Durante il passaggio della staffetta sarà vietata la sosta e la circolazione veicolare lungo le strade interessate, per il tempo strettamente necessario al transito dei tedofori. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti.