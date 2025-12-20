FI, strategie e distanze da sanare: nel tesseramento attivi anche i sostenitori di Falcone

Le tessere potranno contare e pesare, nel prosieguo ma non solo

Gela. A differenza di quanto accaduto per il bilancio stabilmente riequilibrato, ieri i forzisti non erano in aula consiliare per votare gli atti del polo tecnologico “Sinapsi”. Il tema, però, è stato decisamente monitorato. Ai lavori non ha preso parte l'unico esponente del partito, il vicepresidente del civico consesso Antonino Biundo, ma c'era il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta che ha assistito alla seduta e ha avuto interlocuzioni preliminari con esponenti di opposizione, compresa l'indipendente Grazia Cosentino, che sembra ancor più vicina a Forza Italia, seppur non abbia ancora aderito ufficialmente. Cirignotta è certamente tra i fautori di un suo ingresso. Cosentino, come già fatto per il bilancio, ha espresso il suo assenso agli atti di “Sinapsi”, al pari del resto dell'opposizione presente (la leghista Antonella Di Benedetto e l'esponente Dc Giuseppe Guastella). Forza Italia, in questo periodo, è tra i partiti al cui interno non manca il fermento. Cirignotta sta cercando di allargare la base e ha ritrovato un certo rapporto di reciprocità con il vicepresidente del consiglio comunale Biundo. Il dialogo è conclamato con l'ingegnere Cosentino (peraltro è stata nella delegazione FI che oggi ha partecipato a un'iniziativa a Palermo con gli auguri istituzionali del presidente della Regione Renato Schifani). Tra gli azzurri, non è solo tempo di strategie interne ma pure di numeri. La fase del tesseramento chiude i battenti e pare che le tessere staccate siano parecchie (non c'è ancora un dato ufficiale in città). Ognuno, ha cercato di farsi sentire e di pesare. Dalle tessere passano certi equilibri nel partito. Il rapporto tra il segretario locale e una parte della dirigenza, compresa l'ex assessore Nadia Gnoffo, non riesce a riprendere quota. Sembrava quasi di ferro, almeno nel periodo che ha preceduto il congresso agostano, con Cirignotta sostenuto pure dall'ex assessore. Poi, gradualmente, le distanze si sono fatte più nette e tra potenziali nuovi ingressi (non sempre condivisi), mosse politiche e strategiche e il ricorso che pende in appello per il seggio conteso, attualmente assegnato all'ingegnere Cosentino, le falle interne si sono manifestate. C'è diffidenza davanti a recenti capitoli politici e amministrativi. Gnoffo e altri esponenti a lei vicini non smettono di guardare al parlamentare Ars Michele Mancuso, riferimento anche di Cirignotta e della base del partito locale, e hanno lavorato al tesseramento. Momento che viene trattato con molta attenzione da più versanti. Diversi esponenti locali si muovono, seppur magari ufficialmente distanti dall'organizzazione attuale del partito. C'è chi si rifà all'europarlamentare Marco Falcone. Da diversi anni, l'ex assessore regionale può contare su sostenitori in città. Pare che pure l'ex sindaco Lucio Greco si sia impegnato in questa fase di tesseramento. L'ex assessore Salvatore Incardona, a sua volta, si è mosso così come altri esponenti locali che a Forza Italia, in questo caso sponda Falcone, non dicono di no. Non è un mistero per nessuno, neppure per il sindaco Terenziano Di Stefano e per il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, che ci sia un forte rapporto di amicizia e di rispetto reciproco, politico e istituzionale, tra Falcone e il gruppo che sostiene l'assessore Romina Morselli, già nella giunta Greco e attuale componente del governo cittadino sotto le insegne del Movimento cinquestelle. Quella di Forza Italia, lo scorso anno, risultò la lista in assoluto più votata alle amministrative: però l'esito del ballottaggio gli ha permesso di schierare un unico consigliere comunale, Biundo (in attesa della decisione sul seggio conteso con ricorso avanzato anche da Gnoffo). Il partito qualche pezzo lo ha perso per strada ma il segretario Cirignotta vuole un rafforzamento, non solo nel gruppo ma pure nell'alleanza di centrodestra. Le tessere potranno contare e pesare, nel prosieguo ma non solo.