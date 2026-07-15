FI rivendica la scelta di due anni fa, "Cosentino nome di garanzia ora scelta dal commissario per guidare Impianti"

Il neo manager, nella sua esperienza in consiglio comunale, terminata negli scorsi mesi per l'incompatibilità dichiarata dai giudici civili, è stata vicina a Forza Italia

Gela. La nomina del nuovo manager di Impianti Srr, l'ingegnere Grazia Cosentino, ha inevitabilmente risvolti politici. Abbiamo riferito delle richieste di “scuse” che il consigliere di centrodestra Gabriele Pellegrino ha fatto recapitare agli autonomisti dell'Mpa, fermi nel denunciare il “sistema rifiuti” e il suo peso politico. Per i forzisti, che due anni fa, alle amministrative, sostennero la candidatura a sindaco dell'ingegnere Cosentino, sconfitta dal primo cittadino Terenziano Di Stefano, la nomina, avallata dal commissario scelto dal gip del tribunale di Caltanissetta, è una garanzia. Il neo manager, nella sua esperienza in consiglio comunale, terminata negli scorsi mesi per l'incompatibilità dichiarata dai giudici civili, è stata vicina a Forza Italia. “L’ingegnere Cosentino assume un incarico di grande responsabilità in un settore strategico come quello della gestione dei rifiuti. Siamo certi che, grazie alla sua competenza, alla sua preparazione e alla sua esperienza amministrativa, saprà lavorare con determinazione per migliorare il sistema di gestione dei rifiuti nel nostro comprensorio, nell’interesse dei cittadini e dei Comuni dell’ambito. La nomina disposta dall’autorità giudiziaria rappresenta, inoltre, una chiara smentita nei confronti di quanti, in questi due anni, hanno sostenuto che il centrodestra avesse commesso un errore nell’individuare l’ingegnere Grazia Cosentino quale candidata alle elezioni amministrative del 2024. Forza Italia sostenne con convinzione la candidatura dell’ingegnere Cosentino per tutta la campagna elettorale, a differenza di chi, durante il turno di ballottaggio, organizzava riunioni carbonare per sostenere il candidato del centrosinistra. Oggi una nomina autorevole, effettuata dall’autorità giudiziaria, certifica il valore professionale e umano dell’ingegnere Cosentino, confermando la bontà della scelta politica compiuta allora da Forza Italia”, dicono il segretario FI Vincenzo Cirignotta e il capogruppo consiliare Antonino Biundo.