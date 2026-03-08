FI, "partito lavora per l'unità": "Su caso Mancuso massima fiducia nella magistratura"

Per la prima volta, il partito locale richiama la vicenda del parlamentare Ars Michele Mancuso. La presenza dei falconiani è ormai costante

Gela. Dopo qualche frizione interna, gli azzurri di Forza Italia sono tornati a fare il punto e la presenza dell'area dell'europarlamentare Marco Falcone non è ormai una novità. "Forza Italia nel corso di un incontro, che si è tenuto alla presenza del segretario cittadino Enzo Cirignotta, del vicesegretario Carlo Romano, dell’ex commissario cittadino Vincenzo Pepe, dell’avvocato Lucio Greco, di Lino Sammito, di Rino Ferraro e di altri dirigenti e simpatizzanti, ribadisce la volontà di proseguire lungo un percorso fondato su unità, condivisione e inclusione, elementi indispensabili per il rafforzamento politico del partito nella città. L’obiettivo primario è quello di consolidare una comunità politica capace di coinvolgere energie, competenze e sensibilità diverse, mettendo sempre al centro il bene della città e dei cittadini", fanno sapere Cirignotta e Romano. Lo stesso vicesegretario, pochi giorni fa, non aveva condiviso qualche fuga in avanti di Cirignotta, comunicandolo pubblicamente. Per la prima volta, il partito locale richiama la vicenda del parlamentare Ars Michele Mancuso. "Forza Italia partito garantista, in merito alla vicenda che ha coinvolto il parlamentare regionale Michele Mancuso, esprime la propria massima fiducia nel lavoro della magistratura. Siamo certi che gli organi competenti sapranno fare piena luce sulla vicenda con la consueta serietà e imparzialità che contraddistinguono l’operato della giustizia", dicono i vertici azzurri. Il partito non vuole rinunciare a un ruolo di primo piano nel centrodestra locale. "Forza Italia in città è determinata a riaffermare un ruolo centrale nella politica cittadina, contribuendo con responsabilità e spirito costruttivo al dibattito pubblico e alle scelte che riguardano il futuro della comunità. In questo momento complesso per il partito a livello provinciale, siamo convinti che la segreteria regionale non farà mancare il proprio sostegno e la propria attenzione, accompagnando il percorso di rilancio di Forza Italia sul territorio. Il coordinamento cittadino continuerà a lavorare con determinazione per rafforzare il radicamento del partito, favorire il dialogo interno e portare avanti un’azione politica seria e concreta per la città di Gela", concludono.