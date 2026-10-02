FI, coordinamento largo per il gruppo giovanile: scelti Francesco Incardona e Angelo Gravagna

Di fatto, i loro nomi sono quelli che vanno a coprire l'esito di una dialettica interna ai forzisti locali, con l'assenso non solo del partito cittadino ma anche di quello provinciale e regionale

Gela. Forza Italia, che in città attraversa un periodo di assestamenti interni con anime che non sempre si rivedono in un unico schema (la vertenza sanità in tal senso è emblematica), vuole però rinsaldare il progetto, dando uno spazio non secondario al movimento giovanile. In serata, sono stati scelti i due coordinatori che porteranno avanti la nuova esperienza del gruppo giovanile. L'avvocato Francesco Incardona e il dottor Angelo Gravagna hanno assunto il compito di strutturare un progetto che in città parte praticamente da zero. Di fatto, i loro nomi sono quelli che vanno a coprire l'esito di una dialettica interna ai forzisti locali, con l'assenso non solo del partito cittadino ma anche di quello provinciale e regionale. All'incontro organizzato per l'ufficialità ha partecipato, non a caso, il parlamentare regionale FI Rosetta Cirrone Cipolla (coordinatore provinciale) che non ha nascosto la fase turbolenta che mesi addietro il partito si è trovato a fronteggiare, con l'inchiesta sull'ex leader territoriale Michele Mancuso che ha del tutto sovvertito le dinamiche interne. Il segretario locale Vincenzo Cirignotta e il capogruppo consiliare Antonino Biundo hanno confermato che il partito locale è pronto a ricevere proposte ufficiali per iniziative che partano direttamente dal gruppo giovanile. Non hanno mancato di presenziare neo esponenti che hanno già fatto sentire il loro peso interno, soprattutto l'ex assessore Salvatore Incardona e l'avvocato Mario Greco. In sala, all'hotel Sileno, anche il dirigente provinciale Calogero Giardina. Il segretario provinciale dei giovani forzisti Marcello Mirisola ha insistito sull'autonomia dell'entità giovanile. In videocollegamento, il segretario regionale dei giovani FI Fabrizio Tantillo. Il coordinamento largo parte quindi da Francesco Incardona e Angelo Gravagna e non è da escludere un possibile terzo innesto, possibilmente femminile. I neo coordinatori hanno confermato che ci sarà la volontà di incidere in città.