FI, "ci sono importanti sviluppi per il sistema sanitario cittadino"

La posizione di Forza Italia

Gela. È soprattutto il fronte forzista che esprime buona parte del management Asp a dirsi soddisfatto per il finanziamento destinato alla progettazione del nuovo ospedale e per il tentativo di garantire maggiori risorse alla sanità cittadina. Il gruppo locale ha preso parte alla riunione con l'assessore regionale Caruso. "Nel corso della riunione sono state affrontate le principali problematiche che interessano il presidio ospedaliero gelese, individuando possibili soluzioni per rafforzare i servizi sanitari offerti al territorio. Su proposta del dottor Antonino Biundo, l’assessore regionale Marcello Caruso ha immediatamente contattato i rettori delle Università di Palermo e di Catania, nonché il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Salvatore Ficarra, al fine di valutare l’attivazione della rete formativa per alcuni reparti dell’Ospedale “Vittorio Emanuele”. Un’iniziativa che consentirebbe di valorizzare il presidio ospedaliero e contribuire al potenziamento degli organici. Nel corso dell’incontro, inoltre, si è discusso della necessità di reclutare medici specializzandi attraverso le opportunità previste dal Decreto Milleproroghe, quale ulteriore strumento per fronteggiare la carenza di personale medico. Per quanto riguarda il nuovo ospedale, come già dichiarato dal presidente Schifani e dall’assessore Caruso, la giunta regionale in data odierna, ha stanziato 16 milioni di euro destinati alla progettazione del nuovo ospedale comprensoriale, un passaggio fondamentale per la realizzazione di un’opera strategica per l’intero territorio. Il partito locale esprime il proprio ringraziamento all’assessore regionale alla salute Marcello Caruso, all’onorevole Rosetta Cirrone Cipolla e al direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, per la disponibilità dimostrata e per l’impegno concreto che stanno profondendo, per individuare soluzioni immediate alle criticità dell’ospedale di Gela e garantire ai cittadini un servizio sanitario sempre più efficiente", fa sapere il segretario FI Cirignotta.