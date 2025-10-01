F.G. Consulting: la consulenza energetica diventa un servizio di fiducia

In un periodo storico caratterizzato da incertezze e prezzi variabili, la certezza di avere accanto un professionista serio e disponibile rappresenta un valore aggiunto che va oltre la semplice bolletta.

Gela. In un mercato dell’energia sempre più affollato e complesso, dove operano oltre 700 fornitori tra grandi aziende e realtà locali, emergere non significa soltanto offrire la tariffa più conveniente. Significa soprattutto garantire chiarezza, continuità e fiducia. È su questi valori che Gabriele Fabio Fasulo, amministratore della F.G. Consulting di corso Salvatore Aldisio 51 a Caltanissetta, ha costruito la sua attività.

“Il mio obiettivo – spiega Fasulo – è alleggerire il cliente da un compito complicato e spesso poco trasparente: capire se sta pagando il giusto per l’energia che utilizza e, soprattutto, se è caduto vittima di una delle tante truffe energetiche di oggi. Io mi occupo di fare chiarezza, trovare le opportunità migliori e seguire la persona anche dopo la firma del contratto. Perché il vero servizio non finisce con il cambio fornitore, ma continua nel tempo”.

La filosofia di Fasulo è semplice ma concreta: mettere al centro non il prodotto, ma il cliente. Per questo la consulenza parte dall’analisi delle abitudini di consumo e delle reali necessità, prosegue con lo studio delle offerte disponibili sul mercato e si traduce in soluzioni su misura, costruite sia per famiglie che per imprese, dalle piccole attività commerciali fino alle aziende industriali. Non un call center impersonale, quindi, ma un professionista con un volto e una sede fisica, pronto a offrire un rapporto diretto e trasparente. Un alleato, non solo al momento della scelta, ma anche nel tempo, con assistenza continua, chiarimenti sulle bollette e consigli pratici per ottimizzare l’uso dell’energia. Ridurre i costi in bolletta è importante, ma la consulenza energetica significa anche educare a un uso più consapevole delle risorse, accompagnando famiglie e imprese verso scelte sostenibili. Affidarsi a un consulente locale come Fasulo vuol dire sostenere una figura che conosce da vicino le esigenze del territorio e della comunità in cui opera.

In un periodo storico caratterizzato da incertezze e prezzi variabili, la certezza di avere accanto un professionista serio e disponibile rappresenta un valore aggiunto che va oltre la semplice bolletta. È questa la missione che F.G. Consulting porta avanti ogni giorno: trasformare un settore percepito come complicato e poco trasparente in un’esperienza chiara, sicura e vantaggiosa per chi sceglie di affidarsi a un consulente del territorio.ela.