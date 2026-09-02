Festa provinciale dell'Unità a Butera, due giorni di incontri e dibattiti

Due giorni previsti a Butera

Butera. Sarà piazza Castello il punto di riferimento per la Festa dell'Unità organizzata dal Pd provinciale e che fa seguito alle giornate già tenute a San Cataldo. Nella piazza buterese, venerdì 4 settembre e sabato 5 settembre si alterneranno incontri, dibattiti e iniziative culturali e musicali, in presenza di parlamentari nazionali e regionali del Pd ma anche dei gruppi di giovani democratici oltre che di esponenti provinciali e locali. Nell'immagine pubblicata il programma completo.