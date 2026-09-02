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Festa provinciale dell'Unità a Butera, due giorni di incontri e dibattiti

Due giorni previsti a Butera

A cura di Redazione Redazione
02 settembre 2026 10:33
Festa provinciale dell'Unità a Butera, due giorni di incontri e dibattiti -
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Butera. Sarà piazza Castello il punto di riferimento per la Festa dell'Unità organizzata dal Pd provinciale e che fa seguito alle giornate già tenute a San Cataldo. Nella piazza buterese, venerdì 4 settembre e sabato 5 settembre si alterneranno incontri, dibattiti e iniziative culturali e musicali, in presenza di parlamentari nazionali e regionali del Pd ma anche dei gruppi di giovani democratici oltre che di esponenti provinciali e locali. Nell'immagine pubblicata il programma completo.

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