Festa di Santa Barbara: la comunità celebra la patrona dei marinai

La comunità ha rinnovato una tradizione molto sentita, rendendo omaggio alla patrona dei marinai e ricordando i caduti del mare, in un momento di raccoglimento e condivisione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Gela. Nella parrocchia San Francesco si è rinnovata anche quest’anno la solenne celebrazione in onore di Santa Barbara, patrona dei marinai, degli artiglieri e di tutti coloro che operano in contesti a rischio. Una ricorrenza profondamente sentita dalla città e, in particolare, da chi vive e lavora legato al mare.

Alla celebrazione hanno preso parte le forze armate della città, l’Associazione Marinai d’Italia, il sindaco Terenziano di Stefano, la presidente de consiglio Paola Giudice e una delegazione dell’Istituto Nautico, confermando la forte sinergia tra le realtà civili, militari e formative del territorio. La presenza degli studenti, in particolare, ha sottolineato il valore educativo della tradizione e il passaggio del testimone tra generazioni unite dagli stessi ideali e dallo stesso legame con il mare.

La messa solenne è stata dedicata alla figura di Santa Barbara come simbolo di coraggio, protezione e fede. Durante l’omelia è stato ricordato il ruolo fondamentale svolto dalle donne e dagli uomini che quotidianamente garantiscono sicurezza, assistenza e vigilanza nelle acque del Golfo di Gela.

Momento centrale della celebrazione è stato il ricordo dei caduti del mare, con un pensiero particolare rivolto ai marinai, ai pescatori e agli operatori portuali che hanno perso la vita durante il loro servizio. Un atto di memoria che ogni anno unisce la comunità e rinnova il senso di appartenenza a una storia collettiva fatta di sacrifici, lavoro e profondo rispetto per il mare.

La festa di Santa Barbara alla parrocchia San Francesco si conferma così un appuntamento di grande valore religioso e civile, capace di riunire istituzioni, associazioni e cittadini nel segno della tradizione e della gratitudine. Una testimonianza viva di come, a Gela, la devozione e l’identità marinara restino elementi fondamentali del tessuto sociale della città.