Festa del pane, verso nuova edizione: Zappietro, "regolamento Deco trasmesso"

Si farà la nuova edizione della festa del pane

Gela. Dopo il successo della prima edizione si muove la macchina organizzativa per la seconda edizione della Festa del Pane. Ieri mattina in pinacoteca si è svolta una riunione con i panificatori cittadini. Presente una folta delegazione di panificatori, convocati dall’assessore allo sviluppo economico Filippo Franzone. Già decise le date. La Festa del Pane si svolgerà il 26, 27 e 28 giugno 2026. Nel corso dell’incontro, oltre all’aspetto organizzativo, si è discusso della promozione del Pane del Gela ed il suo riconoscimento con i marchi Deco e Dop. A tal proposito nei prossimi mesi ci saranno nuovi incontri con le Università e i tecnologi alimentari. “L’interesse dei panificatori ci conferma che la Festa del Pane è ormai un appuntamento identitario – dice l’assessore Franzone - per la città. Stiamo lavorando per una seconda edizione ancora più ricca, capace di valorizzare il nostro pane di Gela e accompagnarlo verso i riconoscimenti Deco e Dop. È un percorso che faremo insieme, con competenza e passione, coinvolgendo università e tecnologi alimentari. Gela merita di vedere riconosciuta la qualità delle sue eccellenze”. Esponenti del comitato per il pane di Gela hanno lamentato, questa mattina, ritardi nel percorso degli atti per il riconoscimento Deco. "La commissione ha provveduto a trasmettere il regolamento già da diversi mesi. E' stato inviato ai dirigenti per i vari pareri. Sarà mia cura sollecitare al fine di portare il regolamento in consiglio comunale per l'approvazione, prima possibile", dice il consigliere comunale Alberto Zappietro.