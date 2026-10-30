Collegamenti Ferrovia e intermodalità, collegamenti e progetti: verifica con Rfi

Il trasporto ferroviario e l'intermodalità sono un versante da non trascurare

Gela. La scorsa settimana è stata ufficialmente siglata la convenzione tra i Comuni di Gela e Comiso, destinata a una collaborazione più sostenuta per il potenziamento dell'aeroporto "Pio La Torre", ma non viene trascurato uno degli anelli deboli, quello dei collegamenti. A breve, in municipio, il sindaco Terenziano Di Stefano, accogliendo una richiesta specifica del senatore Pietro Lorefice, farà il punto sull'attuale condizione dei collegamenti ferroviari, sia verso Niscemi (il crollo di un tratto risale ormai a diversi anni fa) sia per quello legato all'aeroporto di Comiso, oltre a vagliare lo stato attuale della stazione ferroviaria locale e del punto di Piana del Signore (si ipotizzò una riattivazione). Al tavolo, sono stati convocati i riferimenti di Rete ferroviaria italiana. Il trasporto ferroviario e l'intermodalità sono un versante da non trascurare, in parallelo con lo sforzo istituzionale per l'avvio della progettazione dei lotti locali dell'autotrastrada Gela-Siracusa. Peraltro, tra gli aspetti da affrontare non mancano quelli degli attuali punti di passaggio ferroviari interni alla città, nella prospettiva di uno spostamento dei binari a nord del perimetro urbano.