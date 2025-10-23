Ferito don Nunzio Sama', non è in pericolo di vita: è stato colpito di striscio

I carabinieri hanno avviato indagini

Gela. È stato improvvisamente aggredito e poi colpito di striscio con la lama di un coltellino. Non è in pericolo di vita il sacerdote della chiesa del Carmine don Nunzio Sama'.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – descritto dai testimoni come una persona con gravi disagi sociali – avrebbe raggiunto il sacerdote nella sagrestia, dove sarebbe poi scoppiata una colluttazione. Don Samà è stato colpito di striscio all’addome, probabilmente con un’arma da taglio, riportando una ferita fortunatamente non grave. A dare l’allarme è stata una fedele presente in chiesa, che ha sentito le urla del parroco e si è precipitata in suo aiuto. Subito dopo, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il sacerdote in ambulanza all’ospedale Vittorio Emanuele. Don Samà è stato medicato e sottoposto a una TAC, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

La chiesa, aperta in quel momento per l’adorazione, si è presto riempita di residenti e commercianti della zona, accorsi per capire cosa fosse accaduto.

Tra loro molta apprensione e incredulità per un gesto così violento compiuto in un luogo di preghiera.

Sul posto stanno operando i carabinieri del Reparto Territoriale, che hanno avviato i rilievi e stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza della chiesa e delle attività vicine per individuare il responsabile, che si sarebbe allontanato subito dopo l'aggressione. Al pronto soccorso si sono presentati subito alcuni fedeli della chiesa e il vicario foraneo don Luigi Petralia.