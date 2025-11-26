Femminicidio, confronto in città organizzato dal Pd: dibattito lunedì 1 dicembre

Si farà il punto della situazione alla luce dei recenti interventi normativi ma soprattutto per analizzare il tema dell’educazione affettiva, coinvolgendo il mondo della scuola, il mondo dell’associazionismo e la chiesa

Gela. Il Partito democratico cittadino interviene sul tema del femminicidio con un incontro dibattito che si svolgerà giorno 1 dicembre presso la Pinacoteca comunale, alla presenza della deputazione regionale. I dirigenti dem e quelli dei Giovani democratici ritengono necessario affrontare quella che è divenuta una vera e propria emergenza nel nostro paese, anche in termini di sicurezza. Si farà il punto della situazione alla luce dei recenti interventi normativi ma soprattutto per analizzare il tema dell’educazione affettiva, coinvolgendo il mondo della scuola, il mondo dell’associazionismo e la chiesa, principali agenzie educative che conoscono e vivono nel contatto giornaliero la complessità della società. Affinché il 25 novembre non sia una ricorrenza fine a sé stessa, le istituzioni hanno il dovere di non limitarsi ai simboli ma di avanzare proposte di intervento concrete e reali sui territori. L'iniziativa è stata proposta e voluta dall'avvocato Viviana Altamore, già assessore comunale e dirigente Pd.