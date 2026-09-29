Femminicidio Abaza, fissata udienza gup per Stan: pm, "atteggiamenti di mera violenza"

E' accusato dell'omicidio di una connazionale, anche lei residente in città, la sessantacinquenne Veronica Abaza. La procura ha già avanzato la richiesta di rinvio a giudizio

Gela. A fine novembre, il quarantunenne Lucian Stan, romeno che per anni ha vissuto in città, si presenterà davanti al giudice dell'udienza preliminare del tribunale. E' stata fissata l'udienza. E' accusato dell'omicidio di una connazionale, anche lei residente in città, la sessantacinquenne Veronica Abaza. La procura ha già avanzato la richiesta di rinvio a giudizio, dopo la conclusione delle indagini. La donna, che conviveva con Stan, secondo i pm e i carabinieri, lo scorso anno, venne violentemente aggredita in un'abitazione di via Amendola. Stan l'avrebbe sovrastata. Si sarebbe messo addosso a lei, generando un effetto schiacciamento che per gli inquirenti fu fatale. La sessantacinquenne, stando alla ricostruzione investigativa, già da tempo pativa violenze dal compagno e l'ultima aggressione si rivelò tragica. Stan avrebbe anche tardato ad attivare i soccorsi, fornendo poi una versione di comodo, ovvero quella di un possibile incidente domestico. L'autopsia ha però fatto emergere elementi che hanno portato alla contestazione di omicidio. L'imputato avrebbe ripetutamente percosso la convivente, mentre era sopra di lei. Detenuto proprio con l'accusa di omicidio, ha ammesso l'aggressione ma ha escluso di aver ucciso la connazionale. Per gli investigatori, si è trattato di un femminicidio che Stan ha tentato di coprire con una versione che non troverebbe riscontri neanche dalle risultanze autoptiche. I pm ritengono che abbia agito per "motivi abietti, legati a un'empia e mera proclività ad assumere atteggiamenti violenti". Assistito dall'avvocato Davide Limoncello, dovrà presentarsi davanti al gup a novembre. La figlia della vittima ha deciso di seguire il procedimento e va verso la costituzione di parte civile, rappresentata dall'avvocato Angelo Cafà.