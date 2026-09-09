Federico spiazza tutti, "ritorno nell'Mpa": "Di Stefano? Non sono mai stato contro la città"

In tempi di verifica politica, annunciata dal primo cittadino, l'Mpa, unico partito di centrodestra nella giunta locale, cala una sorpresa non da poco

Gela. Un ritorno alle origini e a un'adesione che gli permise di raggiungere l'apice politico, con l'Ars e la presidenza della Provincia. L'ex parlamentare regionale Pino Federico ritorna tra le file dell'Mpa-Grande Sicilia. “Per me, effettivamente, significa ritornare lì dove tutto è maturato. Il rapporto politico con il presidente Raffaele Lombardo è sempre rimasto, anche da un punto di vista personale. E' stato lui stesso - dice - a farmi riflettere. Si può sviluppare ancora di più un progetto utile alla città”. Federico, due anni fa, alle amministrative, appoggiò la corsa di Salvatore Scerra, allora candidato a sindaco, prendendo le distanze dal centrodestra ufficiale mentre l'Mpa scelse di stare con il progetto Di Stefano. “E' giusto che l'Mpa continui a dare un contributo prezioso al progetto del sindaco – aggiunge – è stato tra i primi partiti a supportarlo. La mia posizione? E' sempre stata netta e chiara. Due anni fa, ho fatto una scelta diversa da quella dell'alleanza di Di Stefano. La mia opposizione non è mai stata contro la città o contro l'amministrazione comunale”. Federico ha avuto interlocuzioni con Lombardo e chiaramente con il gruppo locale del partito. “Ho comunicato la mia decisione a tutti, compresi quelli del mio gruppo politico – continua – ho dato notizia al consigliere Gabriele Pellegrino che chiaramente, dato il suo ruolo, valuterà il da farsi. Non è una decisione elettorale, non ho interesse a ritagliarmi spazi. Voglio solo dare il mio contributo, con l'esperienza maturata”. Federico, con la decisione di ritornare tra gli autonomisti, guarda sempre al territorio e alla città. “La sanità è un ambito da rafforzare senza se e senza ma – conclude – la protesta va bene ma non può essere l'unico mezzo per arrivare ai risultati. Io stesso, già con l'allora assessore regionale Ruggero Razza, mi impegnai in prima persona per il nuovo ospedale che non va abbandonato e allo stesso modo dobbiamo lavorare per rafforzare il “Vittorio Emanuele”, evitando una parcellizzazione dei territori”. In tempi di verifica politica, annunciata dal primo cittadino, l'Mpa, unico partito di centrodestra nella giunta locale, cala una sorpresa non da poco.