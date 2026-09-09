Federico nell'Mpa, pieno sostegno dei dirigenti: "Rafforziamo nostra presenza a Gela e in provincia"

L'adesione è pienamente supportata dalla dirigenza provinciale e da quella regionale, a partire dal leader Raffaele Lombardo

Gela. La decisione di aderire all'Mpa-Grande Sicilia, appena finalizzata dall'ex parlamentare Ars Pino Federico, come abbiamo riferito, certamente sorprende, con un ritorno alle sue origini politiche e ancor di più in un partito che in città sostiene l'amministrazione del sindaco Terenziano Di Stefano. Federico, fino a oggi, non si è rivisto nel progetto del primo cittadino. L'adesione è pienamente supportata dalla dirigenza provinciale e da quella regionale, a partire dal leader Raffaele Lombardo. “Accogliamo con grande piacere il ritorno di Pino Federico nel Movimento per l’Autonomia. Una scelta che ritrova le radici di un percorso comune e che rappresenta un’occasione importante per rafforzare la presenza e l’iniziativa del movimento nel Comune di Gela e nella provincia di Caltanissetta”, dicono i coordinatori provinciali Rosario Caci, Giancarlo Cancelleri e Mariella Ippolito. E' la conferma di una piena condivisione del ritorno dell'ex deputato regionale e già presidente della Provincia. “Siamo convinti che il suo contributo potrà arricchire il lavoro del movimento, attraverso il confronto con amministratori, militanti e cittadini. Vogliamo costruire una partecipazione sempre più ampia attorno a un progetto che metta al centro le esigenze delle nostre comunità e dia forza alla rappresentanza del territorio nelle scelte regionali. L’autonomia acquista significato quando si traduce nella capacità di affrontare i problemi e dare risposte concrete: dalla sanità alle infrastrutture, dal lavoro alle opportunità per i giovani. È su queste priorità che intendiamo consolidare un impegno condiviso, valorizzando le energie e le competenze di quanti vogliono contribuire al futuro della nostra provincia. A Pino Federico rivolgiamo un sincero bentornato e l’augurio di buon lavoro. Ci attende un percorso da portare avanti insieme, con spirito di squadra, responsabilità e attenzione ai bisogni di Gela e dell’intero territorio nisseno”, si legge in una nota dei tre coordinatori.