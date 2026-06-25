Fede in Musica, al Bosco Littorio una serata tra testimonianze, canto e Vangelo

Ospite musicale sarà Paolo Vaccariello, protagonista di un percorso artistico e spirituale che accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di musica e testimonianza.

Gela. Un percorso musicale per raccontare la fede, condividere testimonianze di vita e annunciare il messaggio del Vangelo. È questo lo spirito di “Fede in Musica”, l’evento organizzato dalla Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Gela, in programma sabato 27 giugno alle ore 19 presso il Parco del Museo dei Relitti Greci, nell’area archeologica del Bosco Littorio.



L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, si propone di offrire un momento di riflessione e condivisione attraverso la musica e la parola. Nel corso della serata si alterneranno canti, testimonianze e momenti di predicazione che avranno come tema centrale il Vangelo, definito dagli organizzatori come “il messaggio che ancora oggi trasforma le vite”.



A guidare l’incontro sarà il pastore della Chiesa Evangelica ADI di via Caronda, Simon Pietro De Liso, che porterà un messaggio di fede e speranza. Ospite musicale della manifestazione sarà il cantante Paolo Vaccariello, protagonista di un percorso artistico e spirituale che accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di musica e testimonianza.



L’evento si svolgerà in una delle location più suggestive della città, grazie alla collaborazione del Parco Archeologico di Gela, che ha concesso il proprio benestare per l’iniziativa.



In vista dell’appuntamento, il pastore Simon Pietro De Liso ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al direttore del Parco Archeologico, Ennio Turco, all’architetto Salvatore Collura e a tutto lo staff del museo per la disponibilità, la collaborazione e il supporto offerti nell’organizzazione della manifestazione.



“Fede in Musica” si presenta così come un’occasione per vivere una serata all’insegna della spiritualità, della musica e della condivisione.