Fede e testimonianze, conclusa la manifestazione "Lode&Adorazione"

Conclusa la manifestazione

Gela. Si è conclusa con un momento di forte impatto emotivo e spirituale la manifestazione "Lode&Adorazione". A suggellare l’evento, la toccante testimonianza di Francesco, fedele della Chiesa di Via Ossidiana, guidata dal Pastore Angelo Gabriele d’Alessandro, che ha condiviso con il pubblico la sua esperienza di guarigione, attribuita all’intervento divino. Francesco ha raccontato il percorso drammatico iniziato dopo vari malesseri, che lo avevano condotto a eseguire accertamenti medici. La diagnosi non lasciava spazio a dubbi: un tumore. Lo specialista aveva immediatamente prospettato un percorso di chemioterapia attraverso il servizio sanitario nazionale. “Ho affrontato quel momento nel silenzio più assoluto, senza confidarmi con nessuno”, ha raccontato Francesco. “La svolta è avvenuta durante una serata di preghiera. Senza che io avessi mai accennato alla mia condizione, il Pastore Angelo Gabriele d’Alessandro ha pronunciato parole che mi hanno scosso profondamente: ‘Il male che hai non andrà avanti, si fermerà!’. Quando ha puntato lo sguardo verso di me, ripetendo la frase, ho sentito che Dio stava parlando direttamente alla mia vita.” Al termine della funzione, Francesco ha interrogato il Pastore, chiedendogli come fosse venuto a conoscenza della sua situazione. La risposta è stata che il Pastore non era a conoscenza di nulla, ma ha esortato l'uomo a tornare in ospedale per nuovi controlli. La vicenda si è chiusa con un esito che Francesco definisce "miracoloso": i nuovi accertamenti clinici hanno confermato la totale assenza di patologie, smentendo la diagnosi precedente. La manifestazione "Lode&Adorazione" si è confermata, anche in questa edizione, come un punto di riferimento per la comunità, offrendo non solo momenti di riflessione collettiva, ma anche l’opportunità di condividere esperienze personali che, per i presenti, rappresentano una testimonianza tangibile del potere della fede.