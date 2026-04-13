FdI, stop a fughe in avanti: "Candidature alle regionali saranno decise dal partito"

Il tema è delicato e i meloniani non sembrano intenzionati ad ammettere fughe in avanti, anche piuttosto improvvise

Gela. In casa FdI la frenata su potenziali disponibilità a candidarsi alle prossime regionali arriva, piuttosto immediata. Ieri, il dirigente provinciale Sandra Bennici, analizzando aspetti peculiari dell'attuale situazione in diversi comuni della provincia, che vanno verso il voto delle amministrative, si era soffermata sulla disponibilità a candidarsi alle regionali del consigliere comunale del partito Rita Pasqualetto, eletta a Butera. Dal referente provinciale Gianluca Nigrelli, candidato a sindaco di Mussomeli, e dal vicepresidente Ignazio Raniolo, oltre che dalla stessa Bennici, prevale oggi una certa cautela. "La composizione delle liste e l’individuazione delle candidature costituiscono prerogative esclusive degli organi di partito competenti e avverranno nei tempi e nelle modalità stabilite dal coordinatore provinciale e dal coordinatore regionale, in raccordo con gli organismi nazionali. Allo stato attuale - fanno sapere - non risultano formalizzate disponibilità né sono state assunte determinazioni in tal senso. L’obiettivo condiviso resta quello di costruire una proposta politica solida, autorevole e competitiva, fondata su competenze, radicamento territoriale e coerenza con il percorso fin qui intrapreso, nel segno della continuità con il significativo lavoro svolto da Fratelli d’Italia sul territorio". Il tema è delicato e i meloniani non sembrano intenzionati ad ammettere fughe in avanti, anche piuttosto improvvise.