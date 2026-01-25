FdI, partita la scuola di formazione con una lezione tenuta dal sottosegretario Rauti

Al via la scuola di formazione

Gela. Ottimo esito per la presentazione e la prima lezione della scuola di formazione politica di FdI dell’entroterra siciliano (Enna–Caltanissetta), un evento che ha segnato un momento di forte partecipazione e consapevolezza politica. A inaugurare l'iniziativa, è stata il sottosegretario di Stato alla difesa, la senatrice Isabella Rauti, che ha aperto il percorso formativo con una lectio magistralis dedicata alla storia della destra italiana, ripercorrendone le radici culturali, politiche e ideali e sottolineando il valore della memoria come strumento essenziale per costruire il futuro. Una sala gremita, con partecipanti provenienti da tutta la Sicilia, ha fatto da cornice a una giornata dal significato ancora più profondo se inserita nel particolare momento che il territorio sta vivendo dopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry. In questo contesto complesso, la presenza così numerosa e motivata ha rappresentato un segnale forte: la volontà di una classe dirigente che non si arrende alle difficoltà, ma sceglie di investire sulla conoscenza, sulla preparazione e sulla formazione come strumenti di crescita personale e collettiva. L'onorevole Eliana Longi, il presidente di Gioventù Nazionale di Enna Jacopo Gessaro e la responsabile degli enti locali della provincia di Caltanissetta Sandra Bennici (referente per la provincia di Caltanissetta), hanno reso possibile la realizzazione della scuola rafforzandone il valore territoriale e generazionale. L’iniziativa ha messo in luce una comunità politica viva, attenta e desiderosa di apprendere. Non solo militanza, ma studio, approfondimento e confronto: elementi che dimostrano come la politica, se vissuta con passione e responsabilità, possa diventare un autentico percorso di crescita culturale e civile. Numerosi e autorevoli gli interventi che hanno arricchito l’incontro: dal Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno al commissario regionale Luca Sbardella, dal senatore Sallemi all’eurodeputato ruggero Razza, dal capogruppo all’Ars onorevole Giorgio Assenza, l'onorevole Scuvera, onorevole Biga e i coordinatori provinciali Nino Cammarata e Luca Nigrelli. Tutti hanno ribadito il valore strategico della formazione politica per costruire una classe dirigente competente e consapevole. La Scuola di formazione politica si conferma così come un laboratorio di idee e di confronto, pilastro fondamentale dell’identità e della visione politica di Fratelli d’Italia.