FdI a Butera con nuove adesioni

Adesioni a Butera fra i meloniani

Butera. Fratelli d’Italia annuncia nuove adesioni. Sono quelle di Rocco Lombardo, dirigente medico presso l’unità funzionale di ortopedia e traumatologia del "Santa Barbara Hospital" di Gela dal 2016, e di Salvatore Lombardo, luogotenente dell’arma dei carabinieri in quiescenza, già insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Due figure con esperienze professionali differenti, che hanno scelto di condividere il percorso politico di Fratelli d’Italia a Butera. A esprimere particolare soddisfazione è il commissario cittadino, Marco Rosario Ferrante. “Sono particolarmente felice e orgoglioso di accogliere Rocco e Salvatore nella nostra comunità politica. Due persone di valore, che portano con sé esperienze, competenze e una profonda conoscenza del territorio. Ciò che mi rende ancora più soddisfatto è la spontaneità con cui sono maturate queste adesioni, nate attraverso il dialogo, l’ascolto e un’intesa quasi immediata sull’idea di Butera che abbiamo in mente. È un segnale di fiducia che ci rende orgogliosi e conferma l’importanza di un confronto costante con il territorio”, ha detto. Ferrante richiama poi il significato del percorso avviato. “Abbiamo dato vita a qualcosa che prima non esisteva: per la prima volta Fratelli d’Italia ha un proprio circolo organizzato a Butera. Un passaggio importante nella storia politica locale. Quella che inizialmente era un’idea sta diventando una realtà sempre più concreta e partecipata, grazie a persone che hanno deciso di crederci e di mettersi in gioco”. Anche Rocco Lombardo e Salvatore Lombardo spiegano le ragioni della loro scelta. “Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso politico aderendo a Fratelli d’Italia perché condividiamo la volontà di costruire per Butera un futuro diverso e più ambizioso. Crediamo nelle potenzialità del nostro paese e nella necessità di mettere insieme idee, competenze ed esperienze per valorizzarle. È con questo spirito che abbiamo scelto di offrire il nostro contributo”. Soddisfazione viene espressa anche dal parlamentare Ars Salvatore Scuvera. “Esprimo grande soddisfazione per il lavoro che il circolo di Fratelli d’Italia sta portando avanti a Butera, grazie all’impegno del commissario Marco Rosario Ferrante e di tutto il gruppo che lo affianca. Le adesioni del dott. Rocco Lombardo e di Salvatore Lombardo, ai quali rivolgo il mio personale benvenuto, rappresentano un importante segnale di fiducia. Quando persone con esperienze umane e professionali così significative scelgono di condividere un progetto politico, è anche il riconoscimento di un lavoro serio, fondato sull’ascolto e sul dialogo", ha detto Scuvera. In conclusione, Ferrante rivolge un ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono alla vita del circolo. “Desidero ringraziare sinceramente tutti i componenti del nostro circolo: imprenditori, professionisti, impiegati e operatori di diversi settori che, con esperienze e sensibilità differenti, stanno offrendo il proprio contributo. Ognuno è parte importante di questo percorso ed è proprio questa la nostra forza", conclude.